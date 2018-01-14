Ve Arda imzayı attı

Başakşehir, Arda Turantransferini dünresmi olarak açıkladı.Başakşehir, yıldız futbolcuyu2.5 sezonluğunakiraladığını açıkladı.Barcelona, Arda'nınBaşakşehir'de oynadığıdönemde başka kulübetransfer edilmesi hakkınıelinde tutacak. Katalanekibi, Arda'nın busüreçte göstereceği performansagöre ekstrakazanç elde edebilecek.
2.5 SEZONDA 15 GOLE İMZA ATTI Başakşehir, istediği takdirde yıldız futbolcu Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek... Arda, 2.5 sezon boyunca formasını giydiği Barça ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Yıldız oyuncu bu sezon hiçbir maçta oynamadı.
İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için pazartesi günü imza töreni yapılacağı öğrenildi. Kulüp binasında gerçekleştirilecek imza töreninde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da yer alacak.
BARÇA'DAN MAAŞ AÇIKLAMASI Arda'nın Başakşehir'e transferi sonrası Barcelona'dan resmi açıklama geldi. Başkan Yardımcısı JordiMestre, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek" dedi.
İMPARATOR! Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda 200 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar 30 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi gösterirken, "İmparatorArda Turan" tezahüratında bulundu. Arda, "Uzun vadeli başarılariçin geldim. Umarım şampiyonluğa beraber ulaşırız" diye konuştu.
ARDA İDMANI SORDU!
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, Twitter hesabından "Pazartesi günü antrenman saat kaçta" paylaşımı yaptı. Benzer bir yöntemi Galatasaray'la yeniden anlaşan Fatih Terim kullanmış ve Twitter hesabından "Nerede kalmıştık..." demişti.
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