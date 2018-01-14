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Ve Arda imzayı attı

’in lideri Medipol , istediği takdirde ’ın bonservisini satın alabilecek. da bu süreçte teklif gelmesi halinde yıldız futbolcuyu bir başka takıma satabilecek

Ve Arda imzayı attı
Başakşehir, Arda Turan transferini dün resmi olarak açıkladı. , yıldız futbolcuyu 2.5 sezonluğuna kiraladığını açıkladı. Barcelona, Arda'nın Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan ekibi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.

2.5 SEZONDA 15 GOLE İMZA ATTI
Başakşehir, istediği takdirde yıldız futbolcu Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek... Arda, 2.5 sezon boyunca formasını giydiği Barça ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Yıldız oyuncu bu sezon hiçbir maçta oynamadı.

Arda Turan, İstanbul'a geldi



İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ
Medipol Başakşehir'e transfer olan için pazartesi günü imza töreni yapılacağı öğrenildi. Kulüp binasında gerçekleştirilecek imza töreninde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da yer alacak.

BARÇA'DAN MAAŞ AÇIKLAMASI
Arda'nın Başakşehir'e transferi sonrası 'dan resmi açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Jordi Mestre, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek" dedi.


İMPARATOR!
Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan dün özel uçakla 'a geldi. Yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda 200 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar 30 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi gösterirken, "İmparator Arda Turan" tezahüratında bulundu. Arda, "Uzun vadeli başarılar için geldim. Umarım şampiyonluğa beraber ulaşırız" diye konuştu.


ARDA İDMANI SORDU!
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, Twitter hesabından "Pazartesi günü antrenman saat kaçta" paylaşımı yaptı. Benzer bir yöntemi Galatasaray'la yeniden anlaşan Fatih Terim kullanmış ve Twitter hesabından "Nerede kalmıştık..." demişti.
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