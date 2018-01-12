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Terim sisteminden vazgeçmiyor 4-1-4-1 ile vuracak

İkinci yarıda rakiplerini boğan bir sistem oluşturmak isteyen Fatih hoca, Göztepe maçındaki gibi takımı 4-1-4-1 ile oynatacak

Terim sisteminden vazgeçmiyor 4-1-4-1 ile vuracak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in ikinci yarısı başlamadan önce kafasındaki oyun kurgusu yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda rakiplerini presle boğarak sonuca gitmeyi planlıyor.

MEST OLACAKLAR
Göztepe maçında oynattığı 4-1-4-1 sisteminden ödün vermeyecek olan Fatih hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Benim oyun planımda asla pes etmek yok. Sahada son nefesinize kadar mücadele edeceksiniz. Kazanmak önemli ama kazanırken taraftarımızı mest eden bir futbol oynayacağız. değişmeyen kurallarım bunlar" yorumunda bulundu.
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