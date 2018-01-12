Terim sisteminden vazgeçmiyor 4-1-4-1 ile vuracak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'inSüper Lig'in ikinci yarısı başlamadan önce kafasındaki oyun kurgusu yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarıda rakiplerini presle boğarak sonuca gitmeyi planlıyor.
MEST OLACAKLAR
Göztepe maçında oynattığı 4-1-4-1 sisteminden ödün vermeyecek olan Fatih hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Benim oyun planımda asla pes etmek yok. Sahada son nefesinize kadar mücadele edeceksiniz. Kazanmakönemli ama kazanırkentaraftarımızımest eden bir futboloynayacağız. değişmeyen kurallarım bunlar" yorumunda bulundu.
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