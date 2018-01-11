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Kartal’dan ’a 6 milyon euro!

, Cenk’in boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. ’lı için 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Kartal’dan Babacar’a 6 milyon euro!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un boşluğunu yıldız bir golcüyle doldurmakta kararlı. Siyah-Beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Khouma Babacar için 6 milyon Euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. Kartal'ın teklifine İtalyanlar'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. 'da bu sezon 17 maçta 552 dakika süre alan 'ın düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

DEMBA ARACI OLDU
Babacar transferi için 'ın eski futbolcusu Demba Ba da aracı oldu. Senegalli futbolcunun vatandaşı Babacar'a Siyah-Beyazlılar ve İstanbul hakkında oldukça olumlu referans verdiği öğrenildi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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