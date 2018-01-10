Layun bombası

KENDİSİ AYRILMAK İSTİYOR
Meksikalı sol bekin takımdan ayrılmak istediği ve daha fazla forma şansı bulacağı bir kulüpte oynamak istediği belirtiliyor. Ancak Layun'un transferi biraz da Alex Telles'in durumuna bağlı.
TELLES KALIRSA İZİN VERİLECEK
Porto'nun teknik direktörü G.Saray'ın eski oyuncusu Alex Telles'in takımdan ayrılması durumunda Layun'un takımda kalmasını istiyor. Telles kalırsa Meksikalı sol bekin transferine izin verilebilecek.
EVERTON DA DEVREYE GİRDİ
29 yaşındaki Layun'u Fenerbahçe ile birlikte Everton'un da istediği belirtiliyor. Layun'un önceliği ise düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak. Layun sol bek dışında sağ bekte de görev yapabiliyor.
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