Derbide zafer Fener’in

Efeler Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Akatlar'da karşı karşıya geldi. Ligde kritik noktada bulunan Siyah- Beyazlılar ligin ilk yarısında 3-0 yenildiği rakibi önünde yine bir varlık gösteremeyerek salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı deplasmanda olmasına rağmen daha etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın ilk setinde ev sahibi Beşiktaş direnç göstermeye çalışsa da ilk seti 19-25 kaybetti. Karşılaşmanın ikinci setinde de üstün olan Fenerbahçe bu seti de 25-13 önde bitirdi. Son sette de Beşiktaş'ın toparlanmasına izin vermeyen Sarı-Lacivertliler bu seti de25-14 önde kapattı. Böylece Fenerbahçederbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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