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Derbide zafer Fener’in

’ndeki derbi maçta ligde zor günler yaşayan ’ı 3-0’la geçti. Rakibi önünde baştan sona üstün oynayan Kanarya setleri 25-19, 25-13 ve 25-14 önde bitirdi

Derbide zafer Fener’in
Efeler Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Akatlar'da karşı karşıya geldi. Ligde kritik noktada bulunan Siyah- Beyazlılar ligin ilk yarısında 3-0 yenildiği rakibi önünde yine bir varlık gösteremeyerek salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Erkek Voleybol Takımı deplasmanda olmasına rağmen daha etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın ilk setinde ev sahibi Beşiktaş direnç göstermeye çalışsa da ilk seti 19-25 kaybetti. Karşılaşmanın ikinci setinde de üstün olan Fenerbahçe bu seti de 25-13 önde bitirdi. Son sette de 'ın toparlanmasına izin vermeyen Sarı-Lacivertliler bu seti de 25-14 önde kapattı. Böylece Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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