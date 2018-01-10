Bernard sürprizi

SHAKHTAR'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ
G.Saraylı yöneticilerin Bernard için Ukrayna kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü.
BERNARD YEŞİL IŞIK YAKTI
Ukrayna kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve detayların masaya yatırıldığı belirlendi. Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.
225 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ
Shakhtar Donetsk'ten önce Atletico Mineiro forması giyen Bernard kariyeri boyunca 225 maça çıkarken toplam 43 gol attı. 25 yaşındaki oyuncuyu Terim'in de kadroda görmek istediği öne sürüldü.
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