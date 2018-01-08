Oğuzhan ve Tolgay Arslan bir yere gitmeyecek

ARDA'YLA İLGİMİZ YOK
Fikret Orman adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan için de, "Arda Karakterli bir oyuncu. Ancak onun mevkisinde çok oyuncumuz var. Arda'nın transferi hem takımda hem de kendisinde mutsuzluk oluşturur. Ondan dolayı kendisiyle ilgimiz yok" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ BARBEKÜ PARTİSİ YAPTI
Beşiktaş, Antalya'da bir barbekü partisi düzenledi. Barbeküye Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların yarı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular barbekü partisinde neşeli dakikalar yaşarken yeni transfer Vida yine ilgi odağı oldu. Hırvat yıldızın çabuk kaynaştığı görüldü.
DEMBA BA BUGÜN TOPBAŞI YAPIYOR
Beşiktaş' taki durumu netleşmeyen Demba Ba'nın Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan sağlık kontrollerinin sonucu belli oldu. Senegalli futbolcunun sağlam çıktığı açıklandı. Bunun üzerine İspanya'da kamp yapan Çin'in Shenhua takımı Demba Ba'yı çağırdı. Golcü futbolcunun bugün takımıyla birlikte topbaşı yapması
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