 ;
Yol Durumu
  1. Öyle biri gelecek ki!
  2. Antalya’da coşkulu karşılama

Oğuzhan ve bir yere gitmeyecek

, Oğuzhan ve için , “İkisi de bir yere gitmeyecek”ifadesini kullandı

Oğuzhan ve Tolgay Arslan bir yere gitmeyecek
Beşiktaş Başkanı , kampında konuştu. Orman sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan ve Tolgay için, "Oyuncuların bir yere gideceği yok. Biz de onları göndermek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

ARDA'YLA İLGİMİZ YOK
Fikret Orman adı ile anılan için de, "Arda Karakterli bir oyuncu. Ancak onun mevkisinde çok oyuncumuz var. Arda'nın transferi hem takımda hem de kendisinde mutsuzluk oluşturur. Ondan dolayı kendisiyle ilgimiz yok" diye konuştu.


BEŞİKTAŞ BARBEKÜ PARTİSİ YAPTI
Beşiktaş, Antalya'da bir barbekü partisi düzenledi. Barbeküye Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların yarı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular barbekü partisinde neşeli dakikalar yaşarken yeni transfer Vida yine ilgi odağı oldu. Hırvat yıldızın çabuk kaynaştığı görüldü.

BUGÜN TOPBAŞI YAPIYOR
Beşiktaş' taki durumu netleşmeyen Demba Ba'nın Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan sağlık kontrollerinin sonucu belli oldu. Senegalli futbolcunun sağlam çıktığı açıklandı. Bunun üzerine İspanya'da kamp yapan Çin'in Shenhua takımı Demba Ba'yı çağırdı. Golcü futbolcunun bugün takımıyla birlikte topbaşı yapması
Etiketler: , , , , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar