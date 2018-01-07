Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan Arda Turan'ın Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, rotası sürpriz oldu. Barcelona'da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan milli yıldızın, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan M.Başakşehir'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; 34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, Başakşehir'e kiralanması bekleniyor..
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başakşehir yanlış yapıyor.dönen tekere çomak sokacak.bu kadar zamandır top oynamayan kişiden fayda değil zarar gelir.
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