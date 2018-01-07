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Yol Durumu
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'de

, ile anlaşma sağladı

Arda Turan bombası! Anlaşma sağlandı
Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan 'ın Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, rotası sürpriz oldu. 'da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan milli yıldızın, 'in ilk yarısını lider tamamlayan M.'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; 34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, Başakşehir'e kiralanması bekleniyor..

Arda Turan imzayı atıyor
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 21:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tuncay tuncay

başakşehir yanlış yapıyor.dönen tekere çomak sokacak.bu kadar zamandır top oynamayan kişiden fayda değil zarar gelir.

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cevapla 07.01.2018 23:54
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