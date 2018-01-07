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Sneijder'den Katar açıklaması

Katar ekibi El-Gharafa'ya transfer olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yeni bir görev için hazır olduğunu söyledi.

Sneijderden Katar açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sneijder, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerimde birçok eşsiz tecrübe yaşadım. Şimdi yeni bir görev için hazırım. Teknik direktör Bülent Uygun'un özel isteğiyle Katar'ın El-Gharafa takımı için oynamaya gidiyorum. Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak güzel bir ülke. Bir spor elçisi olarak bu mükemmel ülkeye, 2022 Dünya Kupası öncesinde tekrar futbolun güzelliklerinin tadını çıkartmaya ve kişisel yeteneklerimi yeni nesillere aktarmaya gidiyorum. Çok teşekkür ederim saygıdeğer Temim Bin Hamad Al Thani." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.
  • 07 Ocak 2018, Pazar 21:03
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