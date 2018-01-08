Yol Durumu

imzayı atıyor

07 Ocak 2018, Pazar
Barcelonalı oyuncu , Medipol Başakşehir ile anlaştı. Yıldız oyuncu için Antalya'da çok lüks bir otelde imza töreni düzenlenecek..
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