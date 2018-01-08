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Yol Durumu
  1. Öyle biri gelecek ki!

'in yıldızından 'a yeşil ışık

, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken İspanya'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın 'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 08:13
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