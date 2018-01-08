Galatasaray, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken İspanya'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın Real Madrid'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu.
Galatasaray, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken İspanya'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın Real Madrid'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu.
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