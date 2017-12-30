Cimbom Emre’yle masada

G.SARAY'A GELMEK İSTİYOR
Menajer Bektaş Demirtaş'la yapılan görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Emre Mor'un Fatih Terim'le yeniden çalışmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
CENK ERGÜN, İSPANYA YOLCUSU
Galatasaray yönetiminin transfer pazarlığı yapmak için Celta Vigo'dan da randevu aldığı öğrenildi. Cenk Ergün'ün yeni yıl tatilinin ardından İspanya'ya giderek Celta ile masaya oturması bekleniyor.
CELTA ASLA OPSİYONU VERMEZ!
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Fakat Celta'nın bu formüle sıcak baksa bile genç yıldızın satın alma opsiyonunu kesinlikle vermeyeceği belirlendi.
12 MAÇTA OYNADI 1 GOL ATTI
Dortmund'tan büyük umutlarla Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, La Liga ve Kral Kupası'nda 12 maçta oynadı, sadece 1 gol attı.
YÖNETİM BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURABİLİR
Galatasaray yönetimi, transferde bir taşla iki kuş vurabilir!.. Emre Mor'un transferi için görüşülen Bektaş Demirtaş aynı zamanda Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nun da menajerliğini yapıyor. Yöneticilerin Demirtaş'la Hakan'ın kulüpteki son durumunu ve transferin maliyetini görüştüğü ifade ediliyor.
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