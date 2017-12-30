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'da 3 yolcu

Galatasarayda 3 yolcu
Takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Yeni sol beke yer açmak için öncelikle kaleci Cedric Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 07:49
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