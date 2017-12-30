Türk sporu zirve yaptı

Türkiye'de spora büyük destek veren Turkcell, 2017 yılında Türk sporunun elde ettiği büyük başarılarda başroldeydi. 25 branşta 34 binden fazla sporcusuna destek veren Turkcell'in desteklediği milli sporcular Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Atletizmde RamilGuliyev ile Dünya şampiyonluğu yaşadık... Ampute Milli Takımımız daAvrupa şampiyonluğuyla ülkemizi gururlandırdı. Mizgin Ay da yine Turkcell'in sponsorluğunda Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyonluk sevinci yaşadı.
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