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Türk sporu zirve yaptı

Turkcell’in desteklediği Dünya Şampiyonu olurken , Ampute da Avrupa’nın zirvesine çıkmayı başardı

Türk sporu zirve yaptı
Türkiye'de spora büyük destek veren Turkcell, 2017 yılında Türk sporunun elde ettiği büyük başarılarda başroldeydi. 25 branşta 34 binden fazla sporcusuna destek veren Turkcell'in desteklediği milli sporcular Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Atletizmde Ramil Guliyev ile Dünya şampiyonluğu yaşadık... Ampute Milli Takımımız da Avrupa şampiyonluğuyla ülkemizi gururlandırdı. Mizgin Ay da yine Turkcell'in sponsorluğunda Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyonluk sevinci yaşadı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 00:46
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