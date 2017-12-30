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Babasının oğlu

Fenerbahçeli ’nin oğlu , okul turnuvasında gol kralı oldu. Sınıfını şampiyonluğa taşıdı. Bir öğrenci isyan etti: Dokununca yere düşüyor. Attıklarının yarısı penaltı

Babasının oğlu
Hollandalı Robin van Persie, 3 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli taraflar adeta çıldırdı. Büyük paralar verilerek büyük umutlar beslenen Hollandalı hayal kırıklığı yarattı. Sürekli sakatlanan futbolcu, sorumsuz davranışlarıyla da takımın huzurunu bozdu. 2 de antrenör eskitti. geçtiğimiz günlerde ise yine gündemdeydi. Persie'nin tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladığı ileri sürüldü.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı. Persie, iddiaları yalanladı. Bu sefer ise Hollandalı'nın oğlu 11 yaşındaki , adından bahsettirdi. Özel okulda okuyan junior Persie, futbol turnuvasında gol kralı oldu. Ancak 7'nci sınıfta okuyan Umuray Canan, açtı ağzını yumdu gözünü. Küçük çocuk şunları söyledi: "Dokununca yere düşüyor, hocalar da babasından korkup bize kızıyor. Attıklarının yarısı penaltı."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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