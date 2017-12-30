Babasının oğlu

Hollandalı Robin van Persie, 3 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli taraflar adeta çıldırdı. Büyük paralar verilerek büyük umutlar beslenen Hollandalı hayal kırıklığı yarattı. Sürekli sakatlanan futbolcu, sorumsuzdavranışlarıyla da takımın huzurunubozdu. 2 de antrenör eskitti. Robin van Persie geçtiğimiz günlerde ise yine gündemdeydi. Persie'nin tesiste birsüredir elektronik sigara da içmeyebaşladığı ileri sürüldü.
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı. Persie, iddiaları yalanladı. Bu sefer ise Hollandalı'nın oğlu 11 yaşındaki Shaqueel, adından bahsettirdi. Özel okulda okuyan junior Persie, futbol turnuvasında gol kralı oldu. Ancak 7'nci sınıfta okuyan Umuray Canan, açtı ağzını yumdu gözünü. Küçük çocuk şunları söyledi: "Dokununca yere düşüyor,hocalar da babasından korkup bizekızıyor. Attıklarının yarısı penaltı."
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