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G.Saray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmek için adaylığını koyan 'in listesi belli oldu.

G.Sarayda başkan adayları belli oldu

Galatasaray'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda ve Mustafa Cengiz yarışacak.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listeleri açıkladı:

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
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Asil üyeler:

Özkan Olcay

Osman kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsalak

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

Yedek üyeler

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral


MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

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Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

Yedek üyeler

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 18:56
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