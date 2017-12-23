Hakan ile Cengiz bombası

Galatasaray'ın başına dün 4. kez gelen Fatih Terim, Ocak ayı transfer döneminde A Milli Takımımız'ın yıldızlarını kadroya katmak için yönetime rapor sundu. İmparator, Milan'da kadroya girmekte zorlanan Hakan Çalhanoğlu veRoma'da oynayan Cengiz Ünder'in transfer edilmesini ısrarla istiyor.
ONLAR DA ASLAN'I İSTİYOR Milli Takım forması giyen iki yıldızın FatihTerim'in Galatasaray'ın başına gelmesininardından teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın iki genç yıldızı kiralık olarakkadrosuna katmak istediği belirlendi. Bu sezonİtalyan devi Milan ile 19 maça çıkan 23 yaşındakiorta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlubu maçlarda 2 gol atarken 6 da asistyaptı. Son haftalarda yedek kalan genç yıldızınmoralinin bozuk olduğu biliniyor.
TERİM'İN ÖNEMLİ AVANTAJI Milan ile yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in transferde bu avantajını kullanması bekleniyor. Roma forması giyen Cengiz Ünder de İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Roma ile bu sezon 10 maça çıktı, gol ve asist üretemedi. Genç yıldız özellikle Başakşehir'de müthiş bir performans sergilemişti.
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Üçüncü bomba alacağı para ve kovulma tazminatı.
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