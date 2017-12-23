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Hakan ile Cengiz bombası

Terim, Milan’da forma giyen ve Roma’nın genç yıldızı Cengiz Ünder’in alınması için oldukça ısrarcı

Hakan ile Cengiz bombası
Galatasaray'ın başına dün 4. kez gelen Fatih Terim, Ocak ayı transfer döneminde A Milli Takımımız'ın yıldızlarını kadroya katmak için yönetime rapor sundu. İmparator, Milan'da kadroya girmekte zorlanan Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in transfer edilmesini ısrarla istiyor.

ONLAR DA ASLAN'I İSTİYOR
Milli Takım forması giyen iki yıldızın Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesinin ardından teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın iki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirlendi. Bu sezon İtalyan devi Milan ile 19 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Son haftalarda yedek kalan genç yıldızın moralinin bozuk olduğu biliniyor.

TERİM'İN ÖNEMLİ AVANTAJI
Milan ile yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in transferde bu avantajını kullanması bekleniyor. Roma forması giyen Cengiz Ünder de İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Roma ile bu sezon 10 maça çıktı, gol ve asist üretemedi. Genç yıldız özellikle Başakşehir'de müthiş bir performans sergilemişti.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cafer cafer

Üçüncü bomba alacağı para ve kovulma tazminatı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 23.12.2017 09:50
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