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lı taraftarlardan 'a mesaj yağmuru

Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından lı taraftarlar 'ı mesaj yağmuruna tuttu.

Beşiktaşlı taraftarlardan Arda Turana mesaj yağmuru
Barcelona'nın göndermeyi düşündüğü oyuncular arasında yer alan Milli futbolcunun adı bir süredir ile de anılmaya başlamıştı. Başkan Fikret Orman, Arda için 'ilgilenmiyoruz' diye açıklama yapsa da Beşiktaş taraftarı Arda'nın siyah-beyazlı formayı giymesini istiyor.

Dün gece Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinden itibaren Arda'nın sosyal medyadaki hesaplarına 'Come to Beşiktaş' çağrısı bırakmaya başlayan Beşiktaş taraftarının bu kez ne kadar etkili olacağı ve Arda'nın bu çağrılara nasıl cevap vereceği şimdiden merak edilen konuların başında geliyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in de Milli futbolcuya sıcak baktığı ve böyle bir transferi reddetmeyeceği tahmin ediliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından 'ın Barcelona'dan ayrılması halinde Beşiktaş'a imza atması devre arasının en flaş transfer hamlesi olabilir.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 20:59
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