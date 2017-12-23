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Yol Durumu
  1. Beşiktaş’ta Vida çılgınlığı
  2. 5 yerli teknik adamla müthiş bir kapışma

resmen 'ta

'ın prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Domagoj , siyah-beyazlı formayı giydi.

Vida resmen Beşiktaşta
Sezon başından itibaren yılan hikayesine dönen ve 'a imza atıp atmayacağı belli olmayan Hırvet stoper Domagoj Siyah Beyazlı formayı giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 02:05
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