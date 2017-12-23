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Sezon başından itibaren yılan hikayesine dönen ve Beşiktaş'a imza atıp atmayacağı belli olmayan Hırvet stoper Domagoj Vida Siyah Beyazlı formayı giydi.
Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi 02:05
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