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iki yıldızla birden geliyor

'ın başına 4. kez geçen devre arasında iki bomba birden patlatacak. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın ve 'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 14:27
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