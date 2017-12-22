Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.