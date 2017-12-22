Ve Terim imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'ndaki imza töreni ise saat 16:00'ya alındı. Ayrıntılar birazdan KAP'a açıklanacak...

2-1'lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da erken seçim kararı da alınmıştı. Üst üste gelişmelerin yaşandığı sarı-kırmızılı camiada dün Fatih Terim'in attığı bir Tweet, Türkiye'nin gündemini değiştirdi! Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyen ve "Nerede kalmıştık..." yazan Fatih Terim'le görüşmelere başlandığı haberi KAP'a düşmüştü.



Fatih Terim bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve Başkan Dursun Özbek'le bir görüştürme gerçekleştirdi. Terim daha sonra 11:00'deki antrenmanda sahaya çıktı.



Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.