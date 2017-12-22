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Ve Terim imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberine göre , 'le resmi sözleşmeyi imzaladı!Öte yandan imza töreninin saat 16.00'ya alındığı duyuruldu

Ve Terim imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Kulübü, teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'ndaki imza töreni ise saat 16:00'ya alındı. Ayrıntılar birazdan KAP'a açıklanacak...

2-1'lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da erken seçim kararı da alınmıştı. Üst üste gelişmelerin yaşandığı sarı-kırmızılı camiada dün Fatih Terim'in attığı bir Tweet, Türkiye'nin gündemini değiştirdi! Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyen ve "Nerede kalmıştık..." yazan Fatih Terim'le görüşmelere başlandığı haberi KAP'a düşmüştü.


Fatih Terim bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve Başkan Dursun Özbek'le bir görüştürme gerçekleştirdi. Terim daha sonra 11:00'deki antrenmanda sahaya çıktı.


Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 13:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

dönup dolasip bu yalak tipi getirirler ve bir muddet sonra kovar tazminat öderler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 22.12.2017 14:05
mustafa mustafa

galatasaray insallah küme düser

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 22.12.2017 13:58
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