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İşte Terim'in G.Saray'dan alacağı ücret!

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Terim'e bu süre için 3 milyon euro ödenecek.

İşte Terimin G.Saraydan alacağı ücret!

Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun 2. yarısı için 1 milyon Euro, 2018-19 sezonu için ise 2 milyon Euro yıllık ücret alacak. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."
  • 22 Aralık 2017, Cuma 16:06
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