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Trabzon, Çorum’da moral arıyor

Bordo-Mavililer, bugün kupada Çorum ile kozlarını paylaşacak

Trabzon, Çorum’da moral arıyor
Ligde 5 haftadır 3 puana hasret olan Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. turunda bugün saat 14.30'da Çorum Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, rakibini mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. 8 eksikle çorum'a gittiler Trabzon'da sakat olan Burak, Hubocan, cezalı olan Sosa ve Yusuf'un yanı sıra Onur, Olcay, Abdülkadir ve Kucka Çorum'a götürülmedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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