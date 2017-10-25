Trabzon, Çorum’da moral arıyor

Ligde 5 haftadır 3 puana hasret olan Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. turunda bugün saat 14.30'da Çorum Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, rakibini mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. 8 eksikle çorum'a gittiler Trabzon'da sakat olan Burak, Hubocan, cezalı olan Sosa ve Yusuf'un yanı sıra Onur, Olcay, Abdülkadir ve Kucka Çorum'a götürülmedi.