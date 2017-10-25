Taşlar yerinden oynuyor

Derbide Fenerbahçe karşısında alınan 0-0'lık beraberliğe rağmen zirvede puan farkını koruyan Galatasaray'da tüm gözler Trabzonspor sınavına çevrilmiş durumda... Derbideki sürpriz kadroyla herkesi şaşırtan teknik direktör Igor Tudor'un Trabzon deplasmanı öncesinde de sürpriz hazırlığında olduğu belirtiliyor.



​OSMANLI'DA DA 10 NUMARAYDI

Hırvat hocanın kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi '10 numara'ya çekeceği öğrenildi. Senegalli yıldız, Osmanlı formasını giyerken de ofansif orta saha olarak oynuyordu.



​SOL BEKTE LİNNES'E DÖNÜŞ

Garry Rodrigues'i yeniden 11'e almayı planlayan Tudor'un, sezon başından bu yana solda görev yapan Tolga'yı ise Fernando'nun yanına çekmesi bekleniyor. Sol bekte ise bu kez Linnes oynayacak.



​3-4-3 OUT, 4-1-4-1 YENİDEN İN!

Yeniden 4-1-4-1 düzenine dönecek olan genç teknik adam, Denayer'i kulübeye gönderecek. Son haftalarda yüksek bir form grafiği yakalayan Selçuk İnan tahmin edilenin aksine yine ilk 11'de olmayacak.