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Taşlar yerinden oynuyor

Hırvat hoca, Belhanda’nın yokluğunda Ndiaye’yi ‘10 numara’ya çekecek. Garry Rodrigues 11’e dönecek. Tolga ise göbekte oynayacak...

Taşlar yerinden oynuyor
Derbide Fenerbahçe karşısında alınan 0-0'lık beraberliğe rağmen zirvede puan farkını koruyan Galatasaray'da tüm gözler Trabzonspor sınavına çevrilmiş durumda... Derbideki sürpriz kadroyla herkesi şaşırtan teknik direktör Igor Tudor'un Trabzon deplasmanı öncesinde de sürpriz hazırlığında olduğu belirtiliyor.

​OSMANLI'DA DA 10 NUMARAYDI
Hırvat hocanın kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi '10 numara'ya çekeceği öğrenildi. Senegalli yıldız, Osmanlı formasını giyerken de ofansif orta saha olarak oynuyordu.

​SOL BEKTE LİNNES'E DÖNÜŞ
Garry Rodrigues'i yeniden 11'e almayı planlayan Tudor'un, sezon başından bu yana solda görev yapan Tolga'yı ise Fernando'nun yanına çekmesi bekleniyor. Sol bekte ise bu kez Linnes oynayacak.

​3-4-3 OUT, 4-1-4-1 YENİDEN İN!
Yeniden 4-1-4-1 düzenine dönecek olan genç teknik adam, Denayer'i kulübeye gönderecek. Son haftalarda yüksek bir form grafiği yakalayan Selçuk İnan tahmin edilenin aksine yine ilk 11'de olmayacak.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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