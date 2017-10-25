Taşlar yerinden oynuyor

OSMANLI'DA DA 10 NUMARAYDI Hırvat hocanın kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi '10 numara'ya çekeceği öğrenildi. Senegalli yıldız, Osmanlı formasını giyerken de ofansif orta saha olarak oynuyordu.
SOL BEKTE LİNNES'E DÖNÜŞ Garry Rodrigues'i yeniden 11'e almayı planlayan Tudor'un, sezon başından bu yana solda görev yapan Tolga'yı ise Fernando'nun yanına çekmesi bekleniyor. Sol bekte ise bu kez Linnes oynayacak.
3-4-3 OUT, 4-1-4-1 YENİDEN İN! Yeniden 4-1-4-1düzenine dönecek olangenç teknik adam,Denayer'i kulübeyegönderecek. Son haftalardayüksek bir formgrafiği yakalayan Selçukİnan tahmin edileninaksine yine ilk11'de olmayacak.
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