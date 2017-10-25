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Yol Durumu
  1. İlk golü kim atacak
  2. G.Saray yönetiminin gözü Jhon Cordoba’da

atıyor onlar bakıyor

F.Bahçe ve Beşiktaş santrfor transferinden dolayı sıkıntı yaşakren, G.Saray’ın kadrosuna kattığı Fransız yıldız performansıyla Sarı-Kırmızılı atraftarlara parmak ısırtıyor

Gomis atıyor onlar bakıyor
Negredo ve Soldado'nun ligde geride kalan 9 haftada ortaya koyduğu performans Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratırken, Galatasaray golcü transferinde adeta 12'den vurmanın keyfini yaşıyor. 2 İspanyol forvet, gol sayısında sıfır çekerken, Gomis 9 haftada 9 gole ulaştığı gibi takım oyununa katkısıyla da dikkat çekti ve ezeli rakiplerini kıskandırdı. İlk 11'in değişmezi olan Fransız santrforun ligde 2 de asisti bulunuyor. Taraftarın büyük güven duyduğu 32 yaşındaki Gomis attığı golden sonra yaptığı aslan yürüşüyle de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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