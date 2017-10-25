Gomis atıyor onlar bakıyor

Negredo ve Soldado'nun ligde geride kalan 9 haftada ortaya koyduğu performans Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratırken, Galatasaray golcü transferinde adeta 12'den vurmanın keyfini yaşıyor. 2 İspanyol forvet, gol sayısında sıfır çekerken, Gomis 9 haftada 9 gole ulaştığı gibi takım oyununa katkısıyla da dikkat çekti ve ezeli rakiplerini kıskandırdı. İlk 11'in değişmezi olan Fransız santrforun ligde 2 de asisti bulunuyor. Taraftarın büyük güven duyduğu 32 yaşındaki Gomis attığı golden sonra yaptığı aslan yürüşüyle de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.