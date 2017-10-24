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Çocukların kabahati yok

Süper Lig-Şampiyonlar Ligi ayrımı yapmadıklarını söyleyen Güneş, “Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptılar. Onların kabahati yok” dedi

Çocukların kabahati yok
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncuların lig ve Şampiyonlar Ligi ayrımı yaptığı eleştirilerine Güneş, "Ne için neyi eleştiriyorlar bilmiyorum ama biz 4 maçta iki puan aldık. İyi olmayan bu" diye konuştu.

​BU TÜR ALGILARA ARTIK ALIŞTIK
Güneş şöyle devam etti: Bu algılara Türkiye'de alıştık... Beşiktaş'ın çocuğu diyorlar, şimdi de Avrupa ve lig diye ayırıyorlar.

HERŞEYİ YAPTIK
Bizim takım sahaya çıkıp elinden geleni yaptı. Oyuncuların hiçbir kabahati yok, ellerinden geleni yaptılar. Ama kazanamadık...

SAVUNMA DONUP KALDI
Başakşehir savunma yönünü daha iyi kullanıp, berabere bitirmek istedi, biz de onu aşmak istedik. Son dakikada yediğimiz golde donuk kaldı savunmamız. Bizim için kayıp 2 puan oldu...
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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REİS REİS

sayın hocam bir şeyi eksik yapıyorsun. futbolculara hakemleride yenmelerini öğreteceksin. akşamki maçta ne zaman oyunu hızlandıracağız anında düdük . akşam beşiktaşı başakşehir değil hakem durdurdu. merak ettiğim bir pozisyon var adabayorun oyunun başında pepeye yaptığı bir hareket

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cevapla 24.10.2017 11:24
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