Çocukların kabahati yok

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, Başakşehirile 1-1 beraberekaldıkları mücadeleninardından açıklamalardabulundu. Oyuncularınlig ve ŞampiyonlarLigi ayrımı yaptığıeleştirilerine Güneş,"Ne için neyi eleştiriyorlarbilmiyorum amabiz 4 maçta iki puanaldık. İyi olmayan bu"diye konuştu.
BU TÜR ALGILARA ARTIK ALIŞTIK Güneş şöyle devam etti: Bu algılaraTürkiye'de alıştık...Beşiktaş'ınçocuğu diyorlar,şimdi de Avrupave ligdiye ayırıyorlar.
HERŞEYİ YAPTIK Bizim takım sahayaçıkıp elinden geleniyaptı. Oyuncularınhiçbir kabahati yok,ellerinden geleniyaptılar.Ama kazanamadık...
SAVUNMA DONUP KALDI
Başakşehir savunma yönünü daha iyi kullanıp, berabere bitirmek istedi, biz de onu aşmak istedik. Son dakikada yediğimiz golde donuk kaldı savunmamız. Bizim için kayıp 2 puan oldu...
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sayın hocam bir şeyi eksik yapıyorsun. futbolculara hakemleride yenmelerini öğreteceksin. akşamki maçta ne zaman oyunu hızlandıracağız anında düdük . akşam beşiktaşı başakşehir değil hakem durdurdu. merak ettiğim bir pozisyon var adabayorun oyunun başında pepeye yaptığı bir hareket
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