Çocukların kabahati yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncuların lig ve Şampiyonlar Ligi ayrımı yaptığı eleştirilerine Güneş, "Ne için neyi eleştiriyorlar bilmiyorum ama biz 4 maçta iki puan aldık. İyi olmayan bu" diye konuştu.



​BU TÜR ALGILARA ARTIK ALIŞTIK

Güneş şöyle devam etti: Bu algılara Türkiye'de alıştık... Beşiktaş'ın çocuğu diyorlar, şimdi de Avrupa ve lig diye ayırıyorlar.



​ HERŞEYİ YAPTIK

Bizim takım sahaya çıkıp elinden geleni yaptı. Oyuncuların hiçbir kabahati yok, ellerinden geleni yaptılar. Ama kazanamadık...



SAVUNMA DONUP KALDI

Başakşehir savunma yönünü daha iyi kullanıp, berabere bitirmek istedi, biz de onu aşmak istedik. Son dakikada yediğimiz golde donuk kaldı savunmamız. Bizim için kayıp 2 puan oldu...