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Bu formanın hakkını verin

Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile ilk maçına bugün çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş artık geride kaldı. Yeni bir sayfa açıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

​SERİ GALİBİYETLER ALMAK ŞART
Çalımbay konuşmalarına şöyle devam etti: "Trabzonspor forması ağırdır. Bu forma herkese nasip olmaz. Taraftarlarımızı yeterince üzdük. Bu formanın hakkını verin. Artık seri galibiyetler almanın zamanı geldi"

SOSA'YA ÖZEL GÖREVLER VERECEK
Rıza Çalımbay, savunmayı baştan aşağıya değiştirecek. Sosa'ya hücum hattında özel görevler verecek olan tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçına Ersun Yanal'ın pek şans vermediği Onazi ve Castillo ile başlayacak.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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