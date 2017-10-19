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İstatistiklere göre çıktı

Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapan 63 takımın tamamı gruptan çıktı

İstatistiklere göre Beşiktaş çıktı
Beşiktaş istatistiklere göre gruptan çıktı. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında ilk 3 maçı kazanan 63 takımın tamamı bir başka deyişle yüzde yüzü gruplarında bir üst tura çıktı. 63 takımın 50'si çeyrek final, 28'i yarı final, 15'i de finale ulaşmayı başardı. Bu takımla- rın yüzde 13'ü ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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