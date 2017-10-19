İstatistiklere göre Beşiktaş çıktı

Beşiktaş istatistiklere göre gruptan çıktı. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında ilk 3 maçı kazanan 63 takımın tamamı bir başka deyişle yüzde yüzü gruplarında bir üst tura çıktı. 63 takımın 50'si çeyrek final, 28'i yarı final, 15'i de finale ulaşmayı başardı. Bu takımla- rın yüzde 13'ü ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.