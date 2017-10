Türkiye; Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte B Ligi'nde yer aldı.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.



B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.



UEFA ULUSLAR LİGİ TAKVİMİ ŞÖYLE:



Grup kuraları: 24 Ocak 2018 SwissTech Convention Centre, Lozan



1. Hafta: 6-8 Eylül 2018



2. Hafta: 9-11 Eylül 2018



3. Hafta: 11-13 Ekim 2018



4. Hafta: 14-16 Ekim 2018



5. Hafta: 15-17 Kasım 2018



6. Hafta: 18-20 Kasım 2018



Final kurası: Aralık 2018



Finaller: 5-9 Haziran 2019



UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2019



UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020



UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI:



A Ligi: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda.



B Ligi: Türkiye, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti



C Ligi: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya.



D Ligi: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık.



DİĞER GRUPLARIN STATÜLERİ



A Ligi



Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık'ta belli olacak.



Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.



UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.



C Ligi



Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.



UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.



D Ligi



Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.