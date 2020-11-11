CHP ile ilgili şöyle bir algı daha vardı; 'CHP hep eleştirir, öneri yoktur' Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi, 'Siz hep eleştirirsiniz' diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir."

HUAWEI APP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN