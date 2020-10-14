Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, dün akşam AYM binasının ışıkları yanarken çekilen fotoğrafını "Işıklar yanıyor" yazarak paylaştı. Yıldırım'ın darbe imalı bu paylaşımı dün gece adeta gündemi belirledi ve tepki çekti. Tepkiler üzerine Engin Yıldırım, tweetini sildi ve açıklama yaptı. Tüm bu gelişmelerin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

AYM ÜYELERİ TOPLANACAK

Anayasa Mahkemesi üyeleri bugün saat 14.00'te gündemsiz olarak toplanacak. Toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken dün akşam gündeme oturan bu paylaşımının görüşüleceği öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik sözleri sonrası Yıldırım, Bakan Soylu'ya göndermede bulunarak bisiklete bindiği fotoğrafını paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam da "Işıklarımız hiç sönmüyor" yazarak Yıldırım'a tepki gösterdi.