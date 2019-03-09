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  • 09.03.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 17:44

mitinginde '' sesleri

mitinginde '' sesleri HDP'lileri şoke etti. 'da topladığı bir elin parmaklarını geçmeyen seçmene konuşan 'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı , konuşma yaptığı sırada 'Ölürüm Türkiyem' sesleri yükselince neye uğradığını şaşırdı.

31 Mart yerel seçimleri için batıda ve İP'le ittifak yapan , 'nda miting düzenlemek istedi.

15 TEMMUZ MEYDANI'NDA BİR AVUÇ HDP'Lİ

'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı , Zeytinburnu'nda partililerle bir araya geldi.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda topladığı bir avuç HDP'liye seslendiği sırada, meydanın bir diğer tarafından yükselen şarkısı, Buldan'a adeta cevap oldu.

PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967 yılında dünyaya gelen Pervin Buldan Hakkârilidir. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir.

Liseden mezun olduktan hemen sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı

Buldan, 1987 yılında teyzesinin oğlu olan işadamı Savaş Buldan'la evlenmiştir.

1995 senesinde "Cumartesi Anneleri"ne katılan Buldan 4 yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlere katıldı. Bu yıllarda HADEP'te iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.

2005 senesinde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

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