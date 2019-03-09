Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında görevini yapmak isteyen güvenlik güçlerine milletvekili dokunulmazlığını kullanarak engel olmak isteyen HDP'nin Van Milletvekili Tayip Temel, polislere alçakça saldırdı. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.

ÖCALAN İÇİN AÇLIK GREVİ EYLEMİ BAŞLATTILAR

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE ALÇAK SALDIRI

Dün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. HDP'nin Van Milletvekili Tayip Temel, polislere alçakça saldırdı ve yumruk atmaya çalıştı. HDP'li vekil, skandal görüntülerde polise önce yumruk sallıyor ardında da tekme atmaya çalıştığı görülüyor. Elindeki kalkanla kendini koruyan polis memuru vekilin darbelerini engellemek istediğinde arkadan gelen "Dokunma o vekil ona dokunmazsınız" sözleri duyuluyor.

"MASKENİ İNDİR"

Polisleri tehdit etmeye kalkan küstah isimler, "Maskeni indir yüzünü göreceğim, milletvekiliyim ben." diye bağırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı. Polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.