Başkan Erdoğan'ın hızlı tren müjdesi HDP'li Sezai Temelli'yi çıldırttı

Terör örgütü PKK destekli siyaset yapan HDP'li isimlerin doğu illerine yapılan hizmetlerden duydukları rahatsızlık sürüyor. Başkan Erdoğan'ın dün Mardinlilere "Kayyum'a devredildikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti değil mi? Hızlı trenle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Mardin'in 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık." sözleriyle verdiği hızlı tren müjdesi HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi rahatsız etti.

"MARDİNLİ TRENİ NE YAPACAK?"

Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeden rahatsızlık duyan Temelli, "Mardinli hızlı treni ne yapacak, nereye gidecek?" sözleriyle projelere karşı çıktı. Yıllardır yapılan hizmetlerin karşısında duran ve doğu illerini bu şekilde elinde tutmaya çalışan terör örgütünün güdümündeki bu parti, kirli siyasete devam etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOKAT GİBİ YANIT

Bugün Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluşan Erdoğan, HDP'li Sezai Temelli'nin skandal açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Dün Mardin'de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı "Mardin'de hızlı trenin ne işi var" demiş. Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas'ta ne işi var" demişti. Yıllar yılı CHP, yapılan herşeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Ne oldu Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz?" sözlerini söyledi.