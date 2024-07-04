4 sene erken emekli olun! Emeklilik yaşı düşüyor: 1450 gün PRİM DESTEĞİ VAR

SGK'nın engelli çocuğu olan çalışan anneler için sunduğu bu özel emeklilik avantajları, çalışma hayatında önemli bir destek sağlıyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen bu tür uygulamalar, aynı zamanda ailelerin yaşam kalitesini de yükseltiyor. Erken emeklilik imkanları, çalışan annelerin üzerindeki yükü hafifleterek, onların emeklilik dönemine daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.
Çalışan Anneler İçin Özel Uygulama
Kadınların çalışma hayatında aktif olarak yer alması, gelişmiş toplumlar için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, SGK da çalışan annelere yönelik özel uygulamalar geliştiriyor. Özellikle, engelli çocuğu olan anneler için emeklilik şartlarının hafifletilmesi, bu alandaki en önemli düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. SGK, engelli çocuğu olan çalışan annelerin emeklilik sürecini kolaylaştıran özel formüller uyguluyor.
Prim Desteği ve Erken Emeklilik İmkânı
Engelli çocuğu olan çalışan anneler, emeklilik zamanı geldiğinde SGK'dan prim desteği alabiliyorlar. Bu destek, toplam prim gün sayısının dörtte biri oranında SGK tarafından eklenerek sağlanıyor. Örneğin, 5.000 prim günü olan bir çalışan anneye, SGK 1.250 prim günü daha ekliyor. Bu durumda, toplam prim gün sayısı 6.250'ye çıkıyor. Bu şekilde, emeklilik için gereken prim gün sayısı daha hızlı tamamlanmış oluyor.