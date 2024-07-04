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3600 günle emekliliğin kapısı ayyuka çıktı: 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlara fırsat!

Türkiye’de emeklilik şartları ve tarihleri, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye'de çalışanların ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilecekleri, çeşitli parametrelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu parametrelerin başında ilk defa sigortalı olunan tarih gelmektedir. Emeklilik süreci, bazı sigortalılar için daha kolay iken, bazıları için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Sigortalı olunan tarih, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:08 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:12
3600 günle emekliliğin kapısı ayyuka çıktı: 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlara fırsat!

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Türkiye'de emeklilik koşulları, özellikle 3600 prim günü ile emeklilik gibi özel durumlarla birlikte oldukça çeşitlilik gösteriyor. EYT kapsamında bulunan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Bu kişilere yaş şartı da uygulanarak, emekli olabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanıyor. Emekli maaşları ise kök maaş uygulaması sayesinde belirli bir seviyenin altına düşmüyor. Bu sistem, emeklilikte adaleti sağlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor

3600 Prim Günü ile Emeklilik

Türkiye'de çalışanların belirli bir kısmı için 3600 prim günü ile emeklilik mümkün olabiliyor. Ancak bu imkandan faydalanan kitle oldukça sınırlı. Normalde SSK'lılar için 7200 prim günü, Bağkur'lular için ise 9000 prim günü uygulaması yapılıyor. Ancak 3600 prim günü uygulaması, sadece belirli bazı SSK'lıları kapsıyor. Bu SSK'lıların kimler olduğunun tespiti ise belirli kriterlere bağlı olarak yapılıyor.

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EYT Grubu ve 3600 Prim Günü

3600 prim günü ile emeklilik hakkı elde edebilen SSK'lılar, kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grubu kapsıyor. Bu grup, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı olanları içeriyor. 3600 prim günü ile emekli olma hakkı elde etmek isteyenler için bazı ek koşullar da bulunmakla beraber, genel prensip olarak 3600 prim günü ile emekli olmanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Yaş Şartı

3600 prim günü ile emekli olma hakkı bulunan kişilerden SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), yaş şartını da talep ediyor. Bu emeklilik türünde uygulama, normal koşullarda emekli olmaya yetecek primi tamamlayamayacak kişilere emeklilik hakkının verilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bundan dolayı yaş şartı bulunuyor. Kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında 3600 prim günü ile emekli olabiliyorlar.

Bu imkân sağlanmadığı takdirde, bu yaştan sonra çalışarak bu primleri toplamak neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu nedenle SGK, bu kişilere emekli olabilmeleri için son bir şans tanıyor. Bu imkândan yararlanamayanlar için ise başka bir yolla emeklilik sağlanamıyor.

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