3600 günle emekliliğin kapısı ayyuka çıktı: 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalı olanlara fırsat!

Türkiye'de emeklilik koşulları, özellikle 3600 prim günü ile emeklilik gibi özel durumlarla birlikte oldukça çeşitlilik gösteriyor. EYT kapsamında bulunan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Bu kişilere yaş şartı da uygulanarak, emekli olabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanıyor. Emekli maaşları ise kök maaş uygulaması sayesinde belirli bir seviyenin altına düşmüyor. Bu sistem, emeklilikte adaleti sağlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor
3600 Prim Günü ile Emeklilik
Türkiye'de çalışanların belirli bir kısmı için 3600 prim günü ile emeklilik mümkün olabiliyor. Ancak bu imkandan faydalanan kitle oldukça sınırlı. Normalde SSK'lılar için 7200 prim günü, Bağkur'lular için ise 9000 prim günü uygulaması yapılıyor. Ancak 3600 prim günü uygulaması, sadece belirli bazı SSK'lıları kapsıyor. Bu SSK'lıların kimler olduğunun tespiti ise belirli kriterlere bağlı olarak yapılıyor.
EYT Grubu ve 3600 Prim Günü
3600 prim günü ile emeklilik hakkı elde edebilen SSK'lılar, kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grubu kapsıyor. Bu grup, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı olanları içeriyor. 3600 prim günü ile emekli olma hakkı elde etmek isteyenler için bazı ek koşullar da bulunmakla beraber, genel prensip olarak 3600 prim günü ile emekli olmanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor.