14-15 gün maaş farkı ne zaman yatacak? Memur memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Polis, hemşire, öğretmen maaş farkı hesaplama!

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Temmuz ayında memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını alacak. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren yatırıldığı için, arada kalan 14 günlük süre için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2024 memur maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili detaylar haberimizde.

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.