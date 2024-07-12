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14-15 gün maaş farkı ne zaman yatacak? Memur memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Polis, hemşire, öğretmen maaş farkı hesaplama!

Temmuz ayı için memur ve emekli maaş zammı belirlendi. Bu gelişmeler sonrası memurlar ve emekliler gözlerini maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevirdi. Açıklanan enflasyon oranı sonrası memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam ile birlikte Temmuz ayında 15 günlük maaş farkını beklemeye başladı. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatırılacak? Temmuz ayı için memur ve memur emeklisinin 15 günlük maaş farkı yatırıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 16:13 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 16:13
14-15 gün maaş farkı ne zaman yatacak? Memur memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Polis, hemşire, öğretmen maaş farkı hesaplama!

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Temmuz ayında memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını alacak. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren yatırıldığı için, arada kalan 14 günlük süre için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2024 memur maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili detaylar haberimizde.

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir.

Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

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