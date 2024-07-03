Emekliye yeni maaş öncesi müjde verildi! SSK Bağ-Kur emeklisi için 17-23-27 Temmuz mühim tarihler

Emekli vatandaşlar her ay maaşlarının hesaplara yatırılma zamanını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle Temmuz ayı zamlı maaşlardan ötürü emekliler için büyük önem taşıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme günleri!
Emekli vatandaşlar her ay maaşlarının hesaplara yatırılma zamanını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle Temmuz ayı zamlı maaşlardan ötürü emekliler için büyük önem taşıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme günleri!
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Temmuz'un 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Temmuz'un 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Temmuz'un 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: Temmuz'un 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Temmuz'un 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Temmuz'un 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Temmuz'un 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Temmuz'un 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Temmuz'un 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Temmuz'un 26'sında
BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Temmuz'un 25'inde
Son rakamı 3, 1 olanlar: Temmuz'un 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Temmuz'un 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Temmuz'un 28'inde