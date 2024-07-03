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Emekliye yeni maaş öncesi müjde verildi! SSK Bağ-Kur emeklisi için 17-23-27 Temmuz mühim tarihler

Temmuz ayı emekli vatandaşlar için büyük bir heyecanla beklenen bir zaman dilimi oldu. Temmuz ayında emeklilik maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler ayın ilk günlerinde milyonların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilere ödemeler tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen günlerde yapılacak.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 08:33 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 08:33
Emekliye yeni maaş öncesi müjde verildi! SSK Bağ-Kur emeklisi için 17-23-27 Temmuz mühim tarihler

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Emekli vatandaşlar her ay maaşlarının hesaplara yatırılma zamanını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle Temmuz ayı zamlı maaşlardan ötürü emekliler için büyük önem taşıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme günleri!

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Temmuz'un 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Temmuz'un 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Temmuz'un 19'unda

Son rakamı 3 olanlar: Temmuz'un 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Temmuz'un 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Temmuz'un 22'sinde

Son rakamı 6 olanlar: Temmuz'un 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Temmuz'un 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Temmuz'un 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Temmuz'un 26'sında

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Temmuz'un 25'inde
Son rakamı 3, 1 olanlar: Temmuz'un 26'sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Temmuz'un 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Temmuz'un 28'inde

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