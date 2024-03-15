EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. Zam oranında 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. 2 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.54 artış oluşurken, Temmuz zammı için ipuçları Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. İşte detayları...
Emekliler bu yıla refah payı ve taban aylık artışıyla büyüyen Ocak zammı ve ikramiye artışıyla başladı. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puanlık refah payı eklenerek yüzde 49.25 yapıldı. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Bu adımları ikramiye zammı izledi. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece tüm emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı.
4 VERİ KALDI
Emeklileri bekleyen bir zam da Temmuz ayında. Bu tarihte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 aylık enflasyon yansıtılacak. Bunu gösterecek ilk veri olan Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 çıkmıştı. Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 olurken, zam oranları için geriye 4 enflasyon verisi kaldı.