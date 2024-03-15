EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları

1 Emekliler bu yıla refah payı ve taban aylık artışıyla büyüyen Ocak zammı ve ikramiye artışıyla başladı. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puanlık refah payı eklenerek yüzde 49.25 yapıldı. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

2 Bu adımları ikramiye zammı izledi. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece tüm emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı.