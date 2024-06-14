SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yeni enflasyon tahminini açıkladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini 43, 52 oldu. Yeni tahminle birlikte SSK ve Bağkurluların Temmuz zammı hesaplaması da değişti. Peki Temmuz'da SSK ve Bağkurlulara ne kadar zam yapılacak? İşte yeni emekli maaşı hesaplaması
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri tamamlanırken, yaklaşan Temmuz zammı da netleşmeye başladı. Milyonlar zam oranının ortaya çıkacağı 3 Temmuz'u beklerken, bu artış için yeni ipucu geldi.
İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.52 olarak yer aldı. Bir önceki ankette Haziran enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edilmişti.
6 AYLIK ORAN NE OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın son anketindeki tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'i bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 25.81 zam yansıtılacak.