SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yeni enflasyon tahminini açıkladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini 43, 52 oldu. Yeni tahminle birlikte SSK ve Bağkurluların Temmuz zammı hesaplaması da değişti. Peki Temmuz'da SSK ve Bağkurlulara ne kadar zam yapılacak? İşte yeni emekli maaşı hesaplaması