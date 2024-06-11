SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK girişi 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 girişlilerin yeni emeklilik yaşları! Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu!

Türkiye'deki emeklilik sistemi, kademeli emeklilik düzenlemesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu düzenleme, sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim günlerini belirliyor. Kademeli emeklilik ile ilgili yasal düzenleme yapılırsa, emeklilik şartları sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak değişecek. Bu sistem, yıllara göre düşükten başlayarak yükseğe doğru ilerleyen bir yapıda olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 09:13 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:13
SGK girişi 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 girişlilerin yeni emeklilik yaşları! Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının sigorta başlangıç tarihine göre değiştiği, adaletli bir geçiş sürecini ifade eder. Bu sistem, özellikle 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olan bireyler için büyük önem taşımaktadır.

Kademeli emeklilik ile ilgili yasal düzenleme yapılırsa, emeklilik şartları sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak değişecek. Bu sistem, yıllara göre düşükten başlayarak yükseğe doğru ilerleyen bir yapıda olacak.

İşte kademeli emeklilikte uygulanması beklenen yaş ve prim gün tablosu:

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim günü şartı.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim günü şartı.

2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim günü şartı.

2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim günü şartı.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim günü şartı.

2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim günü şartı.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim günü şartı.

2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim günü şartı.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim günü şartı.

2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim günü şartı.

Bu düzenlemeler, emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Yıllara göre değişen bu prim gün ve yaş şartları, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artmaktadır.

Kademeli Emeklilik Yasası Çıkacak Mı?

Kademeli emeklilik uygulaması için yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağı büyük merak konusu. Bu talebin hemen kabul edilmesinin zor olacağı biliniyor. Ancak, orta vadede bu konuda bir yasal düzenleme yapılabileceği öngörülüyor. Kademeli emeklilik talepleri arttıkça, mevcut sistemde değişiklikler yapılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin emekliliğini etkileyecek bu durum karşısında atılması gereken adımlar büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kademeli Emeklilik Çalışması Var Mı?

TÜM SGK HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
O kişiler EYT'li olmasa da olur!
2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru!
17-22-28 Haziranda hesaba geçecek! 15.5 milyon SGK BAĞKURlu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı!17-22-28 Haziranda hesaba geçecek! 15.5 milyon SGK BAĞKURlu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı!
17-22-28 Haziran'da hesaba geçecek! 15.5 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı!
48, 49, 50, 51 yaşında emekli olacaklar!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye
EMEKLİ’YE 3’LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İHH
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti
Z kuşağı iş hayatında yeni trendler ortaya çıkardı! Firmalar 50 yaş üstü istihdama yöneldi
Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz
Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor
Hamas ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara iletti: Yapıcı müzakerelere hazırız
18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti
YKS’de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme hemen gel
’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim
SON DAKİKA