SGK girişi 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 girişlilerin yeni emeklilik yaşları! Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu!

2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim günü şartı. 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim günü şartı.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim günü şartı. 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim günü şartı.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim günü şartı. 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim günü şartı.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim günü şartı. 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim günü şartı. Bu düzenlemeler, emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Yıllara göre değişen bu prim gün ve yaş şartları, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artmaktadır.