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Dul ve yetim için Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar 2024?

Emekliler için heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yaklaşırken, bu yılın ikinci emekli bayram ikramiyesi haziran ayında ödenecek. Ancak gündemdeki yerini alan en önemli soru ise "Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?" oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar dul ve yetim bayram ikramiyesinin ödeme tarihini merakla araştırıyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:39 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:40
Dul ve yetim için Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar 2024?

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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, dul ve yetim bayram ikramiyesi genellikle bayram öncesinde ödenmekteydi. Bu yıl da benzer bir beklenti içinde olan vatandaşlar, haziran ayı içerisinde dul ve yetim maaşlarının erken ödenmesini umut ediyorlar.

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN DETAYLI ÖDEME ÇİZELGESİ AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaşlı ve yetimler için bayram ikramiyesi ödemelerinin zaman çizelgesini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ödemelerin detaylarını paylaştı.

2024 KURBAN BAYRAMI YAŞLI VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME DÖNEMİ

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, emeklilik sandığı kapsamındaki bireylerin bayram ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamındakilerin 11 Haziran'da ve SSK kapsamındakilerin ise 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde banka hesaplarına aktarılacak.

YAŞLI VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NAKDİNE DÖNEN NOKTALAR

Dul ve yetim maaşı için ödemelerin zamanlamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, beklenti emekli ikramiyeleriyle eş zamanlı yapılacak ödemelerin olması yönünde. Kesin bilgi geldiğinde güncellemelerimizle bilgilendireceğiz.

YAŞLI VE YETİM İÇİN BELİRLENEN BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARLARI

Vefat eden eşten dolayı maaş alan yaşlılar için ödeme, ölüm oranına göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, ölüm oranı %75 olanlar için 2.250 TL, %50 olanlar için 1.500 TL, ve %25 olanlar için 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

HAZİRAN AYINDA YAŞLI VE YETİM MAAŞLARININ ERKEN YATIRILMA İHTİMALİ

Arefe günü 15 Haziran'a, Kurban Bayramı ise 16 Haziran'a denk geliyor. Bu durum, yaşlı ve yetim maaşlarının erken yatırılmasına yönelik beklentileri artırıyor. Ancak, erken ödeme yapılacağına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

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