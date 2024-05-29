SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

1800 ila 2200 gün ile 1990'dan 2020 yıllarına erken emeklilik çizelgesi geldi! 10 yılı dolan jestin kralını kapıyor!

Emeklilik süreci, çalışanların gelecekteki mali güvenliklerini büyük ölçüde etkileyen önemli bir dönemdir. Bu süreçte, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl gibi sigortalılık süresi, emeklilik için zorunlu bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Çalışma hayatının bu önemli dönemi, hedeflere ulaşmak için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşe giriş tarihi ve ödenen primler, emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer alır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:59
1800 ila 2200 gün ile 1990’dan 2020 yıllarına erken emeklilik çizelgesi geldi! 10 yılı dolan jestin kralını kapıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik sürecinde işe giriş tarihi ve bu süre zarfında ödenen primler hayati bir öneme sahip. Bu unsurlar, emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Özellikle, bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkını kolaylaştırdı ve yaş sınırlamasını ortadan kaldırdı. Geçmişteki bu durum, emeklilik için gerekli şartların sağlanmasında büyük bir etkiye sahipti ve birçok kişi için emeklilik sürecini daha erken ve daha kolay hale getirdi.

Malulen Emeklilik ve Şartları

En az %60 iş göremezlik durumu olan çalışanlar için malulen emeklilik imkanı sunuluyor. Bu durumda olanlar, 1800 gün prim ödemiş olmaları koşuluyla, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor. Ancak, malulen emekliler çalışmaya devam edemezler.

4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla hemen emeklilik
SGK sicil numara sorgulama nasıl yapılır?
Başvuru yapan maaşa ek 18.000 TL'yi cüzdanına koyacak!
6 yıl erken emeklilik piyangosu geldi

Kısmi Emeklilik: Esnek Çalışma Yılları

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, kısmi emeklilikten yararlanabiliyor. Bu sistem, özellikle 1999 öncesi sigortalılar için önemli avantajlar sunuyor.

Çocuk Sahibi Kadınlar için Erken Emeklilik

Çocuk sahibi olan kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yaptıkları borçlanmalar sayesinde 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Bu, annelerin daha erken bir yaşta emekliliğe ulaşmalarını sağlayarak, onlara ekonomik anlamda büyük bir destek sunuyor.

Engelli Çalışanlar için Emeklilik Hakları

En az %40 engelli olan bireyler, vergi indirimi sayesinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu grup, çalışmaya devam ederken aldıkları maaşta bir kesinti yaşamıyor.

Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanmakta, bu da emeklilik sürecini hızlandırmaktadır. Bu meslek gruplarında çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabiliyorlar.

Anne Primine Ek Katkı ve Askerlik Borçlanması

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler için, primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Erkek çalışanlar için askerlik süreleri de emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor; yapılan borçlanma ile daha erken emekli olma imkanı sunuluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor diyen Azra Kohen yine İsrail’i akladı! Aileden gelen soykırım şakşakçılığı ve Yahudi bağları
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Cemil Tugay CHP’li başkanın gelinini es geçti! Diğer işçileri kapı önüne koydu
Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu! Önce boğmuş sonra...
Mossad UCM savcısını otel odasında tehdit etmişti! The Guardian’ın raporu infial yarattı: Lahey İsrail istihbaratını da soruşturmalı
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor
Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor
SSK, BAĞ-KUR emeklisi ve memurun Temmuz zammında iki farklı oran! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Kalamış’ta şampiyonluk yangını: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik!
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
SON DAKİKA