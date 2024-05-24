PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK sicil numara sorgulama nereden öğrenilir? SGK sicil numara sorgulama nasıl yapılır?

SGK Sicil Numarası, Türkiye'de çalışan her birey için önemli bir tanımlayıcıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından verilen bu numara, sosyal güvenlik işlemlerinde kullanılır ve her çalışanın bir SGK Sicil Numarasına sahip olması zorunludur. Bu numara, çalışanların sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Peki SGK Sicil Numarası nereden öğrenilir? SGK Sicil Numarası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 10:18 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:18
SGK sicil numara sorgulama nereden öğrenilir? SGK sicil numara sorgulama nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK Sicil Numarası, her çalışanın sosyal güvenlik kayıtlarını tutmak için atanmış olan benzersiz bir numaradır. Bu numara, Türkiye'de çalışan her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilir. Sicil numarası, kişinin sigortalı olduğu tarihten itibaren çalışma hayatı boyunca değişmez ve kişiye özgüdür.

SGK Sicil Numarası, kişinin sosyal güvenlik primlerinin düzenli olarak ödenip ödenmediğini, emeklilik hakkını, sağlık hizmetlerine erişimini ve diğer sosyal güvenlik avantajlarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca bu numara, işverenlerin çalışanlarını tanımlamalarına ve sigorta işlemlerini yürütmelerine yardımcı olur.

SSK Sicil Numarası Nasıl Öğrenilir?

SSK Sicil Numarasını öğrenmek için birkaç farklı yol vardır. İşte bu numarayı nasıl öğrenebileceğinize dair adımlar:

1. e-Devlet Kapısı ile Sorgulama:

Türkiye'de ikamet eden herkes, e-Devlet Kapısı üzerinden SSK Sicil Numarasını öğrenebilir. İşte adımlar:

  • e-Devlet Kapısı adresine gidin.
  • T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Sicil Numarası Sorgulama" yazın ve ilgili hizmeti seçin.
  • İlgili bilgileri doldurun ve Sicil Numaranızı öğrenin.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu İletişim Merkezi (SGK Çağrı Merkezi):

SGK'nın 170 numaralı çağrı merkezini arayarak SSK Sicil Numaranızı sorgulayabilirsiniz. Çağrı merkezi çalışanları size yardımcı olacak ve numaranızı öğrenmeniz için gerekli bilgileri sağlayacaktır.

3. SGK İl Müdürlükleri:

Size en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne giderek Sicil Numaranızı öğrenebilirsiniz. İl Müdürlükleri, sosyal güvenlik işlemleri konusunda size yardımcı olacak ve numaranızı verirken kimliğinizi doğrulayacaktır.

Neden SSK Sicil Numarası Öğrenmek Önemlidir?

SSK Sicil Numarasını öğrenmek, birçok önemli nedenle gereklidir:

1. Sosyal Güvenlik İşlemleri:

Sicil Numaranız, sosyal güvenlik işlemlerinizin temelini oluşturur. Sigortalı olarak çalışıyorsanız, prim ödemeleriniz ve emeklilik haklarınız bu numara üzerinden yönetilir.

2. Sağlık Hizmetleri:

Sicil Numarası, sağlık hizmetlerine erişiminizi düzenler. Bu numara sayesinde sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na faturalandırır ve tedavi maliyetlerinizi takip eder.

3. Emeklilik Hakları:

Sicil Numaranız, emeklilik haklarınızın belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Emeklilik yaşınızı, prim ödemelerinizi ve çalışma sürenizi belirlemek için kullanılır.

4. İş Başvuruları:

Yeni bir iş başvurusu yaparken, potansiyel işverenler genellikle Sicil Numaranızı ister. Bu, işverenlerin çalışanlarını tanımlamalarına ve sigorta işlemlerini yürütmelerine yardımcı olur.

5. Devlet Hizmetleri:

Birçok devlet hizmetine başvururken, Sicil Numaranızı beyan etmeniz gerekebilir. Örneğin, kamu hizmetleri, vergi işlemleri ve diğer resmi işlemler bu numarayı gerektirebilir.

Çifte emekli maaşı alma şartları nelerdir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
SON DAKİKA