SGK şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor

CHP YANDAŞI MEDYANIN YALANI ELİNDE PATLADI CHP yandaşı medyanın bir yalanı daha elinde patladı. Halk TV'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, "Kamuda Tasarruf Paketi, şehit yakınlarından başladı." ifadeleriyle şehit ailelerinden muayene ücreti alınacağı iddia etti. Ancak bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İFADELER DOĞRU DEĞİL SGK'den yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınları nın "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları" na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.

Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





İLAVE ÜCRET ALINMAMAKTADIR

"Bu düzenlemelere göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmamaktadır."