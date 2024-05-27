3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı YENİLENDİ! 120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi!

SGK 'nın sunduğu erken emeklilik düzenlemesi, belirli şartları karşılayan bireyler için büyük bir fırsat sunmaktadır. 10 ila 12 yıl arasında sigortalılık süresini tamamlamış olanlar, belirlenen kriterleri yerine getirdikleri takdirde bu imkandan faydalanabilirler. Erken emeklilik başvurularının kolaylaştırılması ve sürecin hızlandırılması, SGK'nın emeklilik sistemine getirdiği önemli bir yeniliktir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bireyler, SGK'ya başvurarak emeklilik süreçlerini başlatabilir ve rahat bir emeklilik yaşamına adım atabilirler.

12.5 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Detayları

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'ya kayıtlı olanların kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 4500'e yükselmiştir. Bu, yaklaşık olarak 12.5 yıl sürekli prim ödeme anlamına gelir. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 yıldan beri sigortalı olmak gibi ek şartlar da bulunmaktadır.