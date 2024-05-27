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3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı YENİLENDİ! 120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları karşılayan bireyler için erken emeklilik imkanı sunarak, emeklilik hayali kuranlara büyük bir fırsat tanıyor. Bu özel düzenleme, 10 ila 12 yıl arasında sigortalılık süresini tamamlamış olan kişilere yöneliktir ve emeklilik sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. SGK tarafından belirlenen kriterler, emeklilik başvurularının daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:22 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:22
3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı YENİLENDİ! 120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi!

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SGK'nın sunduğu erken emeklilik düzenlemesi, belirli şartları karşılayan bireyler için büyük bir fırsat sunmaktadır. 10 ila 12 yıl arasında sigortalılık süresini tamamlamış olanlar, belirlenen kriterleri yerine getirdikleri takdirde bu imkandan faydalanabilirler. Erken emeklilik başvurularının kolaylaştırılması ve sürecin hızlandırılması, SGK'nın emeklilik sistemine getirdiği önemli bir yeniliktir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bireyler, SGK'ya başvurarak emeklilik süreçlerini başlatabilir ve rahat bir emeklilik yaşamına adım atabilirler.

12.5 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Detayları

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'ya kayıtlı olanların kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 4500'e yükselmiştir. Bu, yaklaşık olarak 12.5 yıl sürekli prim ödeme anlamına gelir. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 yıldan beri sigortalı olmak gibi ek şartlar da bulunmaktadır.

10 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Olanakları

Prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla emeklilik şansını kaybetmemiş bireyler için "yaştan emeklilik" imkanı bulunmaktadır.

Bu uygulama, özellikle yaşı ilerlemiş ancak gereken prim gün sayısını tamamlayamamış kişiler için geçerlidir. İlk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösterse de, 3600 gün, yani yaklaşık 10 yıl prim ödeyen bir kişi de yaştan emekli olabilir.

Yaştan Emeklilik Avantajları

Yaştan emeklilikte, daha az prim ödeme şartı bulunur ve erken yaşta sigortalı olan kişiler, yalnızca 10 yıl çalışmış olsalar bile emekli olma hakkı kazanabilirler.

Bu düzenleme, sosyal güvenlik sistemi içinde bireylere çeşitli hak ve avantajlar sağlayarak, emeklilik sürecini daha kontrollü ve planlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Bu yeni düzenlemeler, erken emeklilik isteyen bireyler için önemli fırsatlar sunmaktadır ve SGK tarafından sağlanan kolaylıklar sayesinde, emeklilik süreci daha erişilebilir ve anlaşılır hale gelmektedir.

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