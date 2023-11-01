Süreyi 5 yıl öne alıyor! Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! SGK gün yaş prim tablosu...

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi üç farklı sigorta kolu bulunuyor ve her biri erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallara sahip. Ayrıca bazı meslek gruplarında emeklilik için özel kriterler uygulanabiliyor. Son dönemde gündeme gelen önemli bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi oldu.

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi bu reformların başında yer alıyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecekler.