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Süreyi 5 yıl öne alıyor! Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! SGK gün yaş prim tablosu...

Mevcut şartlara göre emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme, 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak. Önümüzdeki dönem için emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar gündeme geliyor.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:59 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:59
Süreyi 5 yıl öne alıyor! Sigorta girişi 2000-2012 arası olanlara erken emeklilik şansı doğdu! SGK gün yaş prim tablosu...

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi üç farklı sigorta kolu bulunuyor ve her biri erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallara sahip. Ayrıca bazı meslek gruplarında emeklilik için özel kriterler uygulanabiliyor. Son dönemde gündeme gelen önemli bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi oldu.

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi bu reformların başında yer alıyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecekler.

KİMLER KAPSAMDA?

Yapılacak indirimde, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular hedefleniyor. Gün sayısı şartı hem kadın hem erkekler için 25 yıl, yani 9 bin gün olarak belirlenmişti, ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştır.

Yeni düzenleme hem kadınlar hem de erkekler için prim gün sayısını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorlarsa emekli olabilecekler.

Ancak prim süreleri dolduğunda bile yaş bekleme şartı devam edecek. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ile başlayan ve 65 yaşına kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşını tamamlamak gerekecek.

Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada, henüz 9 bin günü doldurmayan Bağ-Kur'lular için EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında düzenlemelerin olması durumunda, 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.

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