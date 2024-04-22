Süreyi 5 sene öne çekecek! SGK sigorta başlangıcı o tarihler arası erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş prim gün SGK tablosu...

Türkiye'de emeklilik koşulları büyük bir değişimle yüz yüze! 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 arasında Bağ-Kur sigortası olanlar için belirlenen 9 bin gün emeklilik şartı, hem kadınlar hem erkekler için yeni bir düzenlemeyle 7200 güne indiriliyor. Bu düzenleme, yeterli prim gününe sahip olan herkesin, belirlenen yaş sınırını beklemesi şartıyla, erken emekliliğe adım atmasını sağlayacak.

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için ise durum farklı; bu grupta emeklilik için gerekli olan gün sayısı 9 bin olarak sabit kalmakta ve emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlayarak 65'e kadar kademeli olarak artmaktadır.

Ancak yapılan 1800 günlük indirim sayesinde, bu tarihten sonra sigortalı olan Bağ-Kur'lular da, yeterli prim günlerini tamamlamaları ve yaş şartını yerine getirmeleri koşuluyla, erken emekli liğin kapısını aralayabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olan ve henüz 9 bin günü tamamlamamış Bağ-Kur'lular, yasa düzenlemesi sonrasında 7200 prim gününe ulaştıklarında, daha hızlı bir şekilde emeklilik şansı yakalayacaklar. Bu, birçok vatandaş için erken emeklilik imkanı anlamına geliyor ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Bu düzenleme, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiriyor ve birçok kişi için yeni bir başlangıç noktası oluşturacak.