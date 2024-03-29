SGK emekli maaşı hesaplama belli oldu: 4A emekli maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç para?

Merak edilenler arasında "En az emekli maaşı ne kadar olur?" ve "SGK emekli maaşımı nasıl hesaplarım?" gibi sorular var. İşte 2024 için 4A emekli maaşı hesaplaması...
Merak edilenler arasında "En az emekli maaşı ne kadar olur?" ve "SGK emekli maaşımı nasıl hesaplarım?" gibi sorular var. İşte 2024 için 4A emekli maaşı hesaplaması...
SGK, emekli maaşınızı hesaplarken ne kadar süre prim ödediğinizi, ne kadar para yatırdığınızı ve ne kadar süredir sigortalı olduğunuzu inceliyor. Birçok kişi, "Emekli olursam minimum ne kadar maaş alırım?" diye merak ediyor.
Yeni Şafak gazetesine göre, emekli maaşları, çalışanların uzun yıllar sonunda elde ettiği gelirin, emeklilik dönemlerinde de devam etmesi için devlet tarafından ödeniyor.
Emekli maaşları, her yıl enflasyon oranında artırılarak, emeklilerin alım gücü korunuyor. 2024 Ocak itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı %49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye çıkarıldı.
Bir kişinin emekli maaşı, çalışma süresine, kazancına ve yaptığı prim ödemelerine göre hesaplanır. Çalışma süresi, sigortaya başladığınız yaş ile emekli olacağınız yaş arasındaki zamanı ifade eder. Kazanç, emekli olduğunuz yılda alınan maaşa göre hesaplanır. Prim ödemeleri ise çalıştığınız süre boyunca yatırdığınız primlerin toplamıdır.
Emekli maaşını hesaplarken, toplam prim ödeme tutarı, aylık ortalama kazanç ve prim ödeme gün sayısı formülü kullanılır. SGK sigorta sistemini 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayırır. Maaş sorgulaması e-Devlet ve uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ üzerinden yapılabilir.
4A emekli maaşlarını sorgulamak için uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girip, gerekli bilgileri doldurduktan sonra sorgula düğmesine basmanız gerekiyor. Böylece, emekli maaşınız, yatırdığınız primlere göre hesaplanır.
4B Bağ-Kur emeklileri ise e-Devlet üzerinden giriş yaparak, alacakları maaşı öğrenebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasındaki 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayıp, esnaf veya tarım işçisi seçeneğini seçmeniz gerekiyor.
E-Devlet üzerinden SGK sayfasına girerek, "4A Emekli Aylığı Hesaplama" veya "4B Emekli Aylığı Hesaplama" bölümlerini kullanabilirsiniz.