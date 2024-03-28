SGK’dan Toplu Para Desteği Geldi! Emeklilik Şartlarını Sağlayamayanlara Veriliyor

SGK Prim İadesi Nasıl Yapılır? Toplu para almak isteyenler için SGK prim iadesi prosedürü büyük önem taşıyor. Yapılacak başvurularda, 2008 yılından önceki dönemlere ait işçi ve işveren primleri, 2008 sonrası için ise sadece işçi primleri hesaplanarak geri ödeme yapılıyor. Bu, emekli olma şansını kaçırmış olan vatandaşlar için önemli bir maddi destek anlamına geliyor.

Toplu para talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, SGK'ya şahsen veya elektronik ortamda prim iade dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler. Gerekli belgelerin tamamlanması ve başvurunun onaylanması sonrasında, toplu para ödemeleri gerçekleştirilecek.