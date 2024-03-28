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SGK'dan Toplu Para Desteği Geldi! Emeklilik Şartlarını Sağlayamayanlara Veriliyor

SGK'dan toplu para alabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Bu kriterler, emeklilik yolunda karşılaşılan engellerin üstesinden gelinmesi adına büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:59 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:35
SGK’dan Toplu Para Desteği Geldi! Emeklilik Şartlarını Sağlayamayanlara Veriliyor

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Emeklilik hayali kuran ancak çeşitli nedenlerle bu hayallerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. Emeklilik yaşını doldurmuş ancak bazı engeller sebebiyle emekli olamayan kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından toplu para ödemesi yapılacağı açıklandı. Peki, bu toplu para ödemesinden kimler yararlanabilir ve şartlar nelerdir?

  • Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl çalışma süresi ve gerekli emeklilik yaş şartlarını tamamlamış olmak.
  • Başvuru yapıldığı sırada sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütmüyor olmak.
  • Emeklilik için gerekli şartları yerine getirmiş ancak SGK prim borcu nedeniyle veya sigortalılık süresi gibi kriterleri karşılayamadığı için emekli olamamış olmak.

Bu şartları yerine getiren vatandaşlar, toplu para ödemesi almak için SGK'ya başvurabilirler. Başvuru süreci, SGK prim iade dilekçesi ile yapılıyor ve gerekli prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.

SGK Prim İadesi Nasıl Yapılır?

Toplu para almak isteyenler için SGK prim iadesi prosedürü büyük önem taşıyor. Yapılacak başvurularda, 2008 yılından önceki dönemlere ait işçi ve işveren primleri, 2008 sonrası için ise sadece işçi primleri hesaplanarak geri ödeme yapılıyor. Bu, emekli olma şansını kaçırmış olan vatandaşlar için önemli bir maddi destek anlamına geliyor.

Toplu para talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, SGK'ya şahsen veya elektronik ortamda prim iade dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler. Gerekli belgelerin tamamlanması ve başvurunun onaylanması sonrasında, toplu para ödemeleri gerçekleştirilecek.

Emeklilik yolunda karşılaşılan engeller, bazen vatandaşların hayallerini ertelemesine neden olabiliyor. Ancak SGK'nın sağladığı toplu para ödemesi imkanı, bu engelleri aşma yolunda önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik şartlarını yerine getirmiş ancak çeşitli nedenlerle emekli olamayan kişilere yönelik bu destek, maddi anlamda bir rahatlama sağlayacak.

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